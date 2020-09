Uitgesteld duel met FC Utrecht zegen of vloek voor AZ tegen Dinamo Kiev?

AZ vervolgt het avontuur in de kwalificatie van de Champions League dinsdag met de wedstrijd in en tegen Kiev. Trainer Arne Slot (R) en Teun Koopmeiners tijdens de persconferentie. Ⓒ EPA

WIJDEWORMER - De leiding van AZ besloot bij de KNVB uitstel aan te vragen voor de seizoensopener tegen FC Utrecht, een verzoek dat werd gehonoreerd. Was dat met het oog op de wedstrijd in Oekraïne, waar Dinamo Kiev en AZ vanavond in één duel gaan uitmaken wie doorstoot naar de play-offs van de Champions League, wel zo verstandig? Vier betrokkenen geven hun ongezouten mening.