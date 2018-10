Terpstra: ’ Ik ga dit team nooit vergeten’

„Ik ga de geweldige sfeer, mijn teamgenoten en de staf waarmee ik jarenlang fantastisch heb samengewerkt missen”, zei de 34-jarige Noord-Hollander. „Binnen dit team heerst een speciaal en uniek gevoel, nergens is de wil om te winnen groter dan bij Quick-Step. Ik ga dit team nooit vergeten.”

Terpstra had zijn acht jaar bij de ploeg van manager Patrick Lefevere dolgraag willen bekronen met de winst in Parijs-Tours. Hij reed samen met de Deen Søren Kragh Andersen op kop, maar de goede samenwerking was voorbij toen de Fransman Benoît Cosnefroy aansloot. „Cosnefroy weigerde mee te werken. Toen Andersen aanviel, twijfelde ik even en was het gat geslagen.”

Terpstra, die als tweede eindigde, won in dienst van de Belgische ploeg Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Hij pakte onlangs voor de vierde keer met Quick-Step de wereldtitel in de tijdrit voor merkenteams. „Dat was een prachtig einde van het wielerhoofdstuk dat ik hier sinds 2011 heb geschreven.” Terpstra rijdt de komende jaren voor de Franse ploeg Direct Énergie.