Premium Het beste van De Telegraaf

Sloveen zit Lennard Kämna wéér dwars Gaat Pogacar ’blunder’ rond geel bekopen?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar kijkt achterom en weet de concurrentie constant in zijn nek Ⓒ ANP/HH

MEGÈVE - Het was de uitgelezen mogelijkheid voor Tadej Pogacar om de gele trui af te staan aan Lennard Kämna, de man die voor de tweede keer deze Tour op de valreep met lege handen stond. Pogi had er beter aan gedaan in de laatste meters zijn benen stil te houden, in plaats van er nog een felle sprint uit te smijten. Kämna kwam daardoor 11 tellen tekort voor het geel. Een miniem verschil met misschien wel grote gevolgen voor Pogacar en zijn team UAE Emirates, dat na het wegvallen van de met corona besmette George Bennett nog maar zes renners over heeft.