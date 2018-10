Groenewegen fileert parcours van Parijs-Tours

Volgens de rassprinter van TeamNL-Lotto Jumbo was het voor deze editie geprepareerde parcours veel te hobbelig voor een wegwedstrijd. In totaal moest er negen keer een grindstrook worden bedwongen. Het regende vooral in de slotfase lekke banden. De kritiek van renners en ploegleiders was dan ook niet mals.

„Gister de mtb-wedstrijd gereden Paris-Tours.... misschien leuk voor volgend jaar om er ook een trap in te doen en wat balkjes, mijn mening is dat dit niks met (weg)wielrennen te maken had”, uitte Groenewegen maandagmiddag zijn frustratie op Twitter.

Søren Kragh Andersen toonde zich op het lastige parcours de sterkte. De renner van Team Sunweb kwam 22 seconden voor Niki Terpstra over de streep.