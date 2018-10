CAS heft voorlopige schorsing Russin op

Ze werd tijdens de Winterspelen van Pyeongchang van dit jaar bij een dopingcontrole betrapt op het verboden middel trimetazidine. Haar twaalfde plek in de tweemansbob werd geschrapt. Volgens het CAS zijn alle betrokken partijen het er nu over eens dat de positieve test het gevolg was van het gebruik van een „besmet” product.

Sergejeva accepteerde in februari de uitslag van de controle, maar bleef nadien haar onschuld bepleiten. Ze kan door de uitspraak van het CAS komend seizoen gewoon weer van start gaan in het internationale bobsleecircuit.

Sergejeva was één van de vier sporters die bij de Winterspelen in Zuid-Korea positief reageerde bij een dopingcontrole. De anderen waren shorttracker Kei Saito (Japan), de ijshockeyer Ziga Jeglic (Slovenië) en de curlingspeler Alexander Kroesjelnizki (Rusland).