Salden blijft toch bij FC Volendam

Hij gaat verder als manager voetbalzaken, een functie die hij eerder vervulde bij de Noord-Hollandse eerstedivisieclub en sinds het seizoen 2017-2018 combineerde met de rol van hoofdcoach. Hij werd eind vorige maand ontslagen als hoofdtrainer van FC Volendam vanwege de teleurstellende resultaten. De clubleiding zag onder leiding van Salden geen perspectief meer.

,,Misha is in zijn rol als manager voetbalzaken een vakman'', liet voorzitter Henk Kras weten. ,,Dat heeft hij de afgelopen jaren bewezen. We zijn heel blij dat hij zich blijft inzetten voor de club en gaan ervan uit de fijne samenwerking die we hadden voortgezet wordt.''

Vorige week maakte FC Volendam bekend dat Hans de Koning tot het einde van het seizoen als hoofdtrainer de selectie onder zijn hoede neemt. Hij maakte afgelopen vrijdag zijn rentree op de bank bij zijn vroegere club met een zege op RKC Waalwijk (1-0).