Hoe werd José Mourinho weer ’The Special One’?

Premium Sport

Bobsleester Jennifer Onasanya niet (af) te remmen richting olympische droom

Ze zal tussendoor best een paar keer naar Nederland gaan, want dat blijft haar thuis. Maar om in februari 2022 te kunnen meedoen aan de Winterspelen van Peking als bobsleester, is Jennifer Onasanya sinds vandaag wel Oostenrijks staatsburger. Dat is overigens niet zonder slag of stoot gegaan...