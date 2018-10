Justin Kluivert bindt strijd aan met Mbappé

De 19-jarige aanvaller van AS Roma is één van de tien genomineerden voor de Kopa Trophy, een prijs voor de beste speler onder 21 jaar van de wereld.

Ook Ritsu Doan van FC Groningen maakt kans op de award. De concurrentie is hevig, want ook spelers als Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma en Trent Alexander-Arnold behoren tot de genomineerden.

De kans is levensgroot dat Mbappé met de prijs aan de haal gaat. De 19-jarige aanvaller van Paris-Saint-Germain werd afgelopen wereldkampioen met Frankrijk en was de grote sensatie op het WK in Rusland.

Bekijk in onderstaande tweet de volledige lijst met genomineerden: