Kitolano brengt Het Kasteel in extase in de slotfase

Kitolano was attent bij een lange bal van keeper Nick Olij in de 91e minuut. De bal werd doorgekopt door Tobias Lauritsen, eveneens een Noor, en Kitolano schoot raak met links. Het was zijn tweede doelpunt van het seizoen. Ook zijn vorige goal maakte hij in de slotfase, toen in de 84e minuut.

Bij Excelsior maakte Peer Koopmeiners in de competitie zijn debuut. De 22-jarige middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AZ.

