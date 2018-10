Martens kandidaat voor Gouden Bal

De international van Oranje en aanvalster van Barcelona staat op een lijst van vijftien kandidaten voor de zogenoemde Gouden Bal.

France Football organiseert de verkiezing sinds 1956 voor de beste voetballer van de wereld. Voor de eerste keer wordt de Gouden Bal nu ook aan een vrouw uitgereikt. Martens, met Oranje in 2017 Europees kampioen, werd al eens door de UEFA én FIFA uitgeroepen tot beste speelster van het jaar.

Justin Kluivert is in de race voor de titel grootste talent van het jaar. De aanvaller, die in de zomer overstapte van Ajax naar AS Roma, is een van de tien kandidaten voor de zogenoemde Kopa Trophy.

Ook Kylian Mbappé, die met Frankrijk deze zomer in Rusland de wereldtitel veroverde, staat op de lijst. De aanvaller van Paris Saint-Germain geldt als uitgesproken favoriet.

Onder de genomineerde talenten (onder 21) bevindt zich ook de Japanner Ritsu Doan van FC Groningen.