Moura terug bij Brazilianen

Hij is de vervanger van Gremio-spits Everton, die zich voor de komende twee oefeninterlands heeft afgemeld vanwege een dijbeenblessure. Moura (26) kwam pas drie keer als invaller in actie voor de nationale ploeg en de laatste keer was in 2016.

Brazilië speelt vrijdag tegen Saudi-Arabië en vier dagen later tegen rivaal Argentinië. Beide duels vinden plaats in Saudi-Arabië.