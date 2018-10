Hazard twijfelt: ’Bij Chelsea blijven of naar droomclub Real’

„Real Madrid is de beste club ter wereld daar wil ik niet over liegen. Ik droom al van de club sinds ik een kind ben”, aldus Hazard in de Engelse media.

Over de toekomst van Hazard werd afgelopen zomer volop gespeculeerd. Real Madrid had de Belgische spelmaker op het oog als vervanger van Cristiano Ronaldo, maar de 27-jarige aanvaller koos ervoor Chelsea trouw te blijven.

„Ik wil niet zeggen dat ik zal bijtekenen, om dan later te vertellen dat ik mijn handtekening toch niet zet”, aldus Hazard.

„Ik wil wat goed is voor mij, maar ik wil ook wat goed is voor de club, omdat Chelsea me alles heeft gegeven. Dus ik zie wel. Soms word ik wakker en denk dat ik wil blijven en soms denk ik dat ik weg wil. Het is een lastig besluit. Het gaat om mijn toekomst.”

Hazard staat nog tot medio 2020 onder contract bij Chelsea. De Londense club wil hem voor geen goud laten gaan en heeft hem al meer dan eens een nieuwe aanbieding gedaan. „Ik wil hier niet elke dag over praten. Daar heb ik de tijd niet voor. Maar mijn toekomst zal spoedig aan de orde komen.”