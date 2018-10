Droom komt uit voor Uth

„Je zit natuurlijk niet elke dag op een telefoontje te wachten”, zei de oud-spits van Heracles Almelo en Heerenveen. „Ik had er ook niet echt op gerekend. Maar dat maakt de vreugde er niet minder om.”

De aanvaller van Schalke debuteert in de nationale selectie. Hij maakte op de eerste trainingen volgens de bondscoach een gedegen indruk. „Zijn technische vaardigheden zijn gewoon goed. Maar ik heb hem vooral opgeroepen vanwege zijn kwaliteiten als ’Torjäger’. Hij is zeer gevaarlijk in het strafschopgebied. Daar moeten we hem gaan gebruiken.”

De 27-jarige Uth, die in Duitsland eerder voor Hoffenheim speelde, scoorde echter nog niet in zijn eerste tien duels voor Schalke. Hoewel hij vorig seizoen veertien keer scoorde voor Hoffenheim, kwam hij niet in aanmerking om mee te gaan naar de wereldtitelstrijd in Rusland. „Maar dat neemt niet weg dat we hem destijds al intensief aan het volgen waren”, zei Löw. „Misschien waren andere kandidaten net iets beter op dat moment.”

Voor Uth speelt het verleden niet. „Bij de nationale selectie te horen is altijd mijn droom geweest. Die gaat nu in vervulling. Het is geweldig om kennis te maken met al die andere spelers van Duitsland. Dat ik bij Schalke nog niet heb gescoord zegt niet zo veel. Het maken van doelpunten zit in mijn bloed. Ik weet zeker dat het binnenkort weer gaat lukken.”