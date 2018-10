Ook Shaw valt weg uit Engelse selectie

Luke Shaw (Manchester United) meldde zich met een blessure af. Hij had zaterdag nog wel de gehele wedstrijd gespeeld tegen Newcastle United (3-2).

Southgate heeft Ben Chilwell van Leicester City als vervanger toegevoegd aan zijn selectie. De 21-jarige verdediger maakte zijn debuut als international in de wedstrijd op 11 september tegen Zwitserland.

James Tarkowski (Burnley) haakte eerder geblesseerd af. Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion) nam zijn plaats in de Engelse selectie in. De 26-jarige verdediger moet zijn debuut nog maken in de nationale ploeg.

Engeland speelt vrijdag tegen Kroatië achter gesloten deuren in Rijeka. Daarna komt de Britse ploeg maandag in Sevilla uit tegen Spanje.