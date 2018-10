’Verstappen & co racen al in 2020 in Vietnam'

Verwacht wordt dat Max Verstappen en de andere coureurs al in 2020 in het land in het Zuidoosten van Azië kunnen gaan scheuren.

Racedirecteur Charlie Whiting laat op Autosport weten dat er geen twijfel over bestaat dat alle racefaciliteiten dan klaar zullen zijn. Vietnam wil de Formule 1-race voor een deel door de straten van hoofdstad Hanoi laten rijden.

„Het ontwerp van het circuit is in een vergevorderd stadium zoals ik het begrijp mikken ze op een race in 2020. Gezien eerdere ervaringen, moet dat geen probleem zijn,” aldus Whiting.