Tennistalent Brouwer gaat voor de Grand Slams

Brouwer zet alles op alles om te slagen als toptennisser. „Mijn ambitie is om binnen drie jaar een plek bij de beste honderd spelers op de ATP-wereldranglijst te bemachtigen en me op den duur te plaatsen voor de kwalificaties voor de Grand Slams. Ook hoop ik ooit te kunnen leven van mijn sportinkomsten”, aldus de Noord-Hollander, die op dit moment de nummer 7 van Nederland is. Op de ATP-ranking staat hij 376e.

Brouwer begon op zijn vijfde met tennis. In 2015 won hij de Nederlands juniorentitel in de leeftijdscategorie onder 18 jaar. „Ik volgde een tijdje een opleiding aan de Johan Cruyff Academy, maar daar ben ik mee gestopt. Het was voor mij toch moeilijk te combineren. Inmiddels ben ik een jaar of vier fulltime met tennis bezig.”

Trapje hoger

Tot nu toe deed hij voornamelijk mee aan zogeheten Future-toernooien. „Om beter te worden is de volgende stap het spelen van Challengers. Dat is een trapje hoger en kan ik meer punten scoren voor de ranglijst. Het betekent ook dat ik veel meer moet reizen. Dat kost veel geld, ook omdat ik de kosten voor mijn coach moet betalen. Ik speel zo’n 25 buitenlandse toernooien per jaar en heb daarvoor 10.000 euro ondersteuning nodig om mijn ambities waar te kunnen maken. Hopelijk zijn er mensen die me daarbij financieel willen steunen.”

Terwijl de toppers miljoenen verdienen, is het voor Brouwer nog sappelen. Hij heeft al eens een met 25.000 dollar gedoteerd toernooi gewonnen, maar als winnaar leverde hem dat ’maar’ 3600 euro bruto op.

Ga om Gijs Brouwer te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan zijn naam in het zoekveld in.

Doneer en win

Met uw donatie aan Gijs Brouwer maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals een arrangement bij Van der Valk Hotel in Sneek, inclusief twee overnachtingen, twee viergangendiners, ontbijtbuffet en een dag fietshuur. Kijk voor het Telesport prijzenoverzicht ook op talentboek.nl.