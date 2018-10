De Haan mist Oranje Leeuwinnen

Komt Oranje daar met succes doorheen, dan staat het in de finale van de play-offs om een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk.

In hoeverre volgt u de Oranje-vrouwen nog?

„Ik kijk ernaar op televisie en heb zo nu en dan nog contact met Sarina Wiegman, de bondscoach. Afgelopen vrijdag vierden mijn vrouw en ik thuis in Friesland een feestje en ik had afgesproken dat de televisie uit zou blijven. Toen de visite eenmaal binnen was, riepen ze opeens: weet je wel dat vanavond de vrouwen spelen, Foppe? Het waren helemaal geen voetbalmensen, maar die Oranje-vrouwen vonden ze prachtig. Ze wilden per se kijken en hebben mij in feite gered.”

In hoeverre mist u de voetbalsters?

„Nou, ik mis de speelsters wel. Ik vond die hele periode als assistent-bondscoach prachtig en heb er ongelooflijk veel genoegen aan beleefd. Maar goed, ik heb de keuze gemaakt om te stoppen met regelmatig werken. En ik volg de voetbalsters wel, dus ik weet wie waar speelt en hoe het daar met ze gaat.”