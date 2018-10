Spelers PSV en Ajax verzamelen airmiles

Van de internationals springt vooral de wereldreis van Gaston Pereiro in het oog. De middenvelder is met het nationale elftal van Uruguay inmiddels in Azië, voor oefeninterlands tegen Zuid-Korea en Japan. Hirving Lozano en Erick Gutierrez spelen twee wedstrijden in eigen land (Mexico). Vorige maand mocht het tweetal van interim-bondscoach Ricardo Ferretti na het eerste duel terugkeren naar Europa. Of dat nu weer zo is, is nog niet bekend.

Trent Sainsbury en Aziz Behich gaan maandag met Australië op bezoek bij Koeweit. Op woensdag of donderdag zullen de internationals van PSV weer terug in Nederland zijn. Zaterdag wacht dan alweer het treffen met FC Emmen in de Eredivisie.

Ajax

Ook een aantal Ajacieden, van de veertien die er in totaal uitvliegen, kan volgende week een flink aantal airmiles bijschrijven. Het meest opvallend is de reis van Nicolas Tagliafico. De Argentijn neemt het in Saoedi-Arabië eerst op tegen Irak en een aantal dagen later tegen aartsrivaal Brazilië.

Bekijk ook: Ziyech laat interlands schieten

Noussair Mazraoui (Marokko) en André Onana (Kameroen) krijgen in hun paspoort een stempel dat ze nog niet hebben. Marokko speelt eerst thuis tegen de Comoren en reist daarna naar Mitsamiouli voor het uitduel. Onana weet alles van de omstandigheden op de Comoren, omdat hij daar de vorige interlandperiode speelde: op kunstgras en op het heetst van de dag. Na Kameroen-Malawi in Yaoundé mag Onana ditmaal naar Blantyre in Malawi.

Bijzonder is het (vriendschappelijke) duel tussen Denemarken en Oostenrijk. Doordat Max Wöber door de absentie van David Aalaba alsnog werd opgeroepen, mag hij in het Deense Herning de degens kruisen met Lasse Schöne en Kasper Dolberg.