Tip Van Marwijk rond interlandperiode

„Ikzelf heb me er nooit zo over opgewonden, want je kunt er toch niets aan veranderen”, zegt Bert van Marwijk, die als clubtrainer van onder meer Feyenoord en Borussia Dortmund en als succesvol bondscoach van Oranje aan beide kanten stond.

Bekijk ook: Ten Hag doet beroep op bondscoaches

Ten Hags collega Mark van Bommel van PSV sprak zijn zorgen over alle uitvliegende internationals niet openlijk uit, maar zal ook opgelucht ademhalen als alle PSV’ers heelhuids zijn teruggekeerd. Hoe frustrerend zijn de interlandperiodes voor de coaches van de topclubs, die door de aanwezigheid van slechts een handvol spelers op het trainingsveld niet verder kunnen smeden aan hun kampioensploeg en – erger nog – het risico lopen dat hun sleutelspelers geblesseerd raken?

Belang speler voorop

Van Marwijk begrijpt de uitspraak van Ten Hag enigszins, maar vindt dat niet het clubbelang, maar het belang van de speler voorop moet staan. „Zowel als bondscoach en als clubcoach. Als er problemen zijn, dan moet je met elkaar in contact komen. En volgens mij doet Ronald Koeman dat. Hij bezoekt veel clubs, coaches en heeft mij vorige week bijvoorbeeld ook nog aangesproken”, zegt de adviseur van PSV.

„Hij staat open voor overleg. Als een speler in de competitie nergens meer om speelt en Europees is uitgevoetbald, kun je als bondscoach wat meer risico nemen. Staat er – zoals nu – al snel een belangrijke Champions League-wedstrijd gepland, dan houd je daar rekening mee. Er moet gewoon wederzijds begrip zijn.”

’Ik heb ze het spelen voor hun nationale elftal nooit afgepakt’

Volgens de verliezend WK-finalist van 2010 moet Ten Hag één ding niet vergeten. „Die spelers willen zó ongelooflijk graag voor hun nationale elftal spelen. Dat heb ik ze nooit afgepakt. Maar als bondscoach heb ik wel geregeld met de clubtrainers meegedacht. Dat is logisch.”

PSV-ster Hirving Lozano (r.) speelt met Mexico in zijn vaderland tegen Costa Rica en Chili. Ajax-verdediger Noussair Mazraoui treft met Marokko de Comoren. Ⓒ ANP

Van Marwijk snapt dat Ten Hag zijn spelers fit terug wil krijgen. „Dat willen we allemaal. Maar je kunt er van verschillende kanten naar kijken. Aan de ene kant ben je bang voor een blessure, maar aan de andere kant wordt een speler die tegen Duitsland speelt er per definitie niet slechter van. In principe krijg je dus betere spelers terug. Als ik naar de selectie van PSV kijk… Stel je voor dat Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Steven Bergwijn hun debuut maken, dan worden ze alleen maar sterker.”

Daartegenover staat dat Gaston Pereiro via Uruguay naar Zuid-Korea en Japan reist. „Maar Mark (van Bommel, red.) staat daar heel realistisch in, omdat hij dat als speler ook heeft meegemaakt. Er zijn ook altijd momenten dat een speler minder behoefte heeft om naar zijn nationale ploeg te gaan. Dan moet je het ook proberen op te lossen. De belangen zullen altijd verstrengeld zijn. De enige manier is met elkaar in contact treden, veel overleg hebben. Dan krijg je begrip voor elkaar.”

Ziyech

De voormalig bondscoach van Oranje, Saoedi-Arabië en Australië weet wel waar de hartenkreet van Ten Hag vandaan komt. Hakim Ziyech zou naar de Comoren afreizen om daar met Marokko op kunstgras te spelen, nadat hij tegen AZ lichte hamstringklachten opliep. Na overleg tussen de Marokkaanse voetbalbond en Ajax is echter besloten dat Ziyech in Amsterdam blijft.

„Ik snap dat hij er niet blij van wordt als zijn belangrijkste speler weg is. Dan hoop je in dat geval dat hij fit terugkomt, want Hakim is heel belangrijk. Maar daarin kan de speler ook een belangrijke rol in spelen, net als de medische staf aan beide kanten. En als je als clubcoach een goed contact hebt met de Marokkaanse bondscoach, dan kan ik me niet voorstellen dat hij die jongen ten koste van alles laat spelen. Ja, tenzij het de WK-finale is natuurlijk. Maar dat is het niet.”

Bekijk ook: Ziyech laat interlands schieten

Maar in algemene zin luidt het devies van Van Marwijk: „Je houdt het interlandvoetbal niet tegen. Het hoort er nu eenmaal bij. Hoe vervelend het vaak ook is, leer dingen te accepteren. Als club en coach moet je vooral trots zijn als jouw spelers worden uitverkoren voor de nationale ploeg te spelen.”