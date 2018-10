Heracles mag Duitse bondscoach danken

In de aanloop naar de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland van komende zaterdag laat Wormuth zijn licht schijnen op zijn goede relatie met de Duitse bondscoach Joachim Löw, de in het oog springende verschillen tussen het Duitse en Nederlandse voetbal en het perspectief voor Heracles dit seizoen.

Het is dat een interlandperiode een uitgelezen mogelijkheid biedt aan Wormuth om naar zijn in Freiburg achtergebleven gezin te reizen, anders had hij zijn goede vriend Löw in de Johan Cruijff ArenA even de hand kunnen schudden. „Ik heb nog altijd contact met Jogi. We zijn vrienden. Dat gaat terug naar onze gezamenlijke tijd als speler bij Freiburg. Toen Jogi later trainer werd van Fenerbahçe, heeft hij mij als assistent meegevraagd. Daar heb ik intensief met hem samengewerkt.”

Löw heeft invloed gehad op de manier waarop Wormuth zijn vak uitoefent. „Vooral op het vlak van de diplomatie en de manier waarop je spelers moet benaderen, heb ik veel van hem geleerd. Ik ben een typische Berlijner, iemand die altijd zijn mening klaar had. Van Jogi heb ik geleerd om soms ook terughoudend te zijn, ergens een nachtje over te slapen. Daarmee voorkom je onnodige conflicten.”

Ook bij de aanstelling van Wormuth tot hoofd van de Duitse trainersopleiding, een functie die hij vanaf 2008 zou uitoefenen, speelde Löw een rol. „Klinsmann en Löw hebben in 2006 het plan opgevat om een impuls te geven aan de trainersopleiding en toen hebben ze mij daarvoor gevraagd, mede vanwege mijn docentenachtergrond. Zij hebben mij voorgedragen en daarmee de deur voor mij geopend, maar ik moest zelf zorgen dat ik ook binnenkwam. Matthias Sammer was de chef en ik heb zes gesprekken met hem gehad, voordat hij overtuigd was.”