Wiegman: ’Denen vrij angstig voor ons’

Oranje verdedigt dinsdag in Viborg (aanvang: 18.00 uur) een voorsprong van 2-0. Die marge had nog wat groter kunnen zijn, maar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman liet afgelopen vrijdag in Breda nogal wat kansen liggen. Mede daardoor gelooft Denemarken voor eigen publiek nog in een stunt tegen de Europese kampioen.

„Zij willen natuurlijk hun laatste kans grijpen. Dus natuurlijk zeggen ze dan dat ze de achterstand nog kunnen wegwerken. Maar ik denk dat ze ook vrij angstig zijn voor ons. Als zij vol op de aanval gaan, zijn zij vrij kwetsbaar achterin. En voorin zijn wij juist vrij gevaarlijk”, blikte Wiegman bij de NOS vooruit.

Daniëlle van de Donk baalde in Denemarken nog een beetje van het eerste duel. „We hadden er in Breda meer moeten maken, maar waren ook blij dat we de nul hebben gehouden. Daar hopen we nu weer op.”

Indien Nederland het tweeluik wint, speelt Oranje in november de beslissende play-off tegen België of Zwitserland.