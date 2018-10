Rooney: ’Gedoe bij Manchester hetzelfde als onder Van Gaal’

Volgens de oude vedette van de Mancunians, die nu bij het Amerikaanse DC United voetbalt, presteren de spelers ondermaats en moeten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. De gang van zaken doet Rooney denken aan de moeilijke tijden onder Louis van Gaal toen die bij Manchester aan het roer stond.

„Het is een lastige situatie voor de spelers en de manager. Ik weet dat Jose een hoop over zich heen krijgt, maar ik zei eerder al dat de spelers moeten opstaan. Zij moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de slechte seizoensstart en beter presteren, ” tekent de Telegraph op uit de mond van Rooney.

„De manager kan veel doen maar het komt aan op de spelers op het veld. Nu komt er van alles en nog wat bij elkaar, maar Jose is een makkelijk doelwit.”

Rooney: „Ik zei precies hetzelfde toen Van Gaal er was. Hij kreeg ook veel over zich heen. Ik zei toen tegen mijn ploeggenoten dat we het beter moest gaan doen. Persoonlijk denk ik dat Van Gaal ons prima neerzette, maar we maakten het niet waar op het veld. Ik denk dat er nu binnenskamers hetzelfde wordt gezegd.”