Eerste finale voor voetbalvrouwen

Oranje verdedigt tegen Denemarken een voorsprong van 2-0. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt volgende maand, tussen 7 en 13 november, twee duels tegen België of Zwitserland. Inzet van het laatste tweeluik is het felbegeerde startbewijs voor het WK komend jaar zomer in Frankrijk.

Bondscoach Sarina Wiegman kon afgelopen vrijdag in Breda niet haar sterkste elftal het veld in sturen, nog afgezien van verdedigster Stefanie van der Gragt die door een blessure ontbreekt in de Oranje-selectie. Aanvalster Vivianne Miedema was in Brabant nog niet helemaal topfit en ook keepster en aanvoerster Sari van Veenendaal moest door fysieke ongemakken op de bank beginnen.

Miedema viel na de rust nog wel in, maar slaagde er niet in om 3-0 te maken uit een grote kans. Mede daardoor is de Nederlandse ploeg nog niet zeker van deelname aan de laatste play-off.

„Denemarken moeten ze kunnen overleven, mits ze heel compact voetballen, de snelheid van Shanice van de Sanden benutten en niet meer zulke onnodige kansen weggeven”, aldus Foppe de Haan in gesprek met Telesport.

België treedt om 19.00 uur in en tegen Zwitserland aan. Het eerste duel eindigde in 2-2.

