’Ajax treft mogelijk Zidane of Wenger’

De Duitse krant BILD meldt dat beiden bij Bayern op het lijstje van mogelijke vervangers van de Kroatische trainer staan. Ook de namen van Laurent Blanc, Antonio Conte en Ralph Hasenhüttl worden genoemd.

Niko Kovac (links) en Erik ten Hag tijdens het 1-1 gelijkspel tussen Bayern München en Ajax in de Allianz Arena. Ⓒ EPA

Der Rekordmeister maakte in de eerste wedstrijden van dit seizoen veel indruk, maar heeft sinds 22 september, toen bij Schalke 04 met 0-2 werd gewonnen, geen driepunter meer kunnen vieren.

Tegen Augsburg en Ajax werd gelijkgespeeld, terwijl Hertha BSC en Borussia Mönchengladbach een maatje te groot bleken.

Kovac is dit seizoen de opvolger van good old Jupp Heynckes (73), die vorig jaar op interim-basis de al vroeg in het seizoen de ontslagen Carlo Ancelotti verving. Het werd voor de bejaarde Duitser zijn vierde periode als trainer bij de club.