Liefde met een net ertussen op WK volleybal

Het begon eind 2016 in Rio de Janeiro. Buijs, één van de beste aanvalsters van de Nederlandse ploeg, speelde een seizoen in dienst van de Braziliaanse kampioen Rexona Sesc. Ze kreeg een relatie met teamgenote Carol en dat zou geen verhouding worden van het vluchtige soort.

Vorig jaar werden ze samen gecontracteerd door een club in Bursa, een conservatieve stad in het overwegend Islamitische Turkije. „Ze wisten dat we een stel waren en dat hebben ze geaccepteerd”, vertelt Buijs in het Japanse Nagoya. „Naast het volleybal woonden we samen en dat was okay. Gezien de cultuur in dat land kon je maar beter niet hand in hand over straat lopen. Bursa is best een rechtse Erdogan-stad. Ach, we werden, als een lange blonde en een mooie Braziliaanse, sowieso wel nagekeken door de Turkse mannen.”

„Ach, we werden, als een lange blonde en een mooie Braziliaanse, sowieso wel nagekeken door de Turkse mannen.” Ⓒ Instagram

Na de competitie in Turkije en de Nations League met hun nationale ploegen gingen ze op vakantie naar Ibiza. Daar werd Anne Buijs ten huwelijk gevraagd. „Het was op een romantisch plekje op het strand en natuurlijk heb ik ja gezegd. Eigenlijk had ik ook al een ring meegenomen, maar zij was net iets eerder.”

Voorlopig staat de bruiloft nog niet gepland. „Dat komt wel als we rustig de tijd hebben. Misschien na de Olympische Spelen. We voelen dat het heel goed zit in onze relatie, maar nu zijn we nog atleten en dat heeft prioriteit.”

De relatie wordt wel op allerlei manieren op de proef gesteld, want na dit WK gaat Buijs in de Italiaanse competitie spelen en maakt Carol haar rentree in de Braziliaanse competitie. „Dat wordt lastig, maar we moeten geduld hebben. Het zou al mooi zijn wanneer we elkaar met de kerst weer kunnen zien.”

Anne Buijs schreeuwt het uit in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek. Op het WK in Japan staat ze morgenochtend tegenover haar Braziliaanse vriendin Ana Carolina Da Silva. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Eerst staan de twee tegenover elkaar in een belangrijke WK-wedstrijd. Nederland kan zich morgen via een overwinning definitief bij de beste zes landen voegen. Brazilië verloor al twee keer en moet winnen om in de race te blijven. Buijs, die aan een uitstekend WK bezig is, weet dat deze wedstrijd speciale emoties met zich meebrengt. „Dat kan ik niet ontkennen en dat moet ik accepteren. Maar ik probeer me hetzelfde voor te bereiden als altijd. Maar natuurlijk wordt het speciaal. Er is een bekend gezicht aan de andere kant van het net, een heel bekend gezicht zelfs. Nee, ik weet niet of ze in de basis begint en ben eigenlijk wel benieuwd of ze dat vooraf tegen me gaat vertellen.”

Toch is er extra spanning, in beide kampen. De twee ploegen zitten in hetzelfde hotel, maar uiteindelijk krijgt Carol van de Braziliaanse bond geen toestemming om even met haar geliefde op de foto te gaan. Na de wedstrijd is het goed, voor de wedstrijd uit den boze. Toch hebben de twee veelvuldig contact. Buijs: „We hebben best wel wat vrije tijd hier en dan zijn we veel bij elkaar. Er is een goeie koffietent in de buurt, dus dat is prettig.”

Ana Carolina Da Silva in actie namens de Braziliaanse ploeg. Ⓒ Hollandse Hoogte

De behoefte om ook eens bij elkaar op de kamer te kruipen bestaat wel, geeft Buijs toe. „Het is lastig, want we hebben elkaar bijna deze hele zomer niet gezien. Ik zou het graag willen, maar daar zijn we te professioneel voor. We hebben onze eigen kamergenotes uit onze eigen teams.”

„Ik hoop altijd dat ze goed speelt”, zegt Buijs over haar vriendin. „Maar in deze wedstrijd hoeft dat een keer niet per se. Ik denk dat het wel tijd wordt om Brazilië te verslaan.”

De buitenaanvalster beseft dat de kans bestaat dat ze door haar vriendin, een middenaanvalster, wordt afgeblokt. „Dat wil ik echt niet, ik wil juist niet dat zij mij blokkeert. Dat gaat haar echt niet lukken”, grijnst Buijs.