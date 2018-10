Duitsers met knauw richting Oranje

Slechts vier van zijn in totaal 21 voetballers arriveerden maandag met drie punten in hun tas bij Die Mannschaft.

Timo Werner maakte twee goals tijdens de 6-0 zege van RB Leipzig op Nürnberg, Matthias Ginter trakteerde Bayern München met Borussia Mönchengladbach op een 0-3 thuisnederlaag, terwijl reservedoelman Kevin Trapp met Eintracht Frankfurt een 2-1 overwinning op Hoffenheim boekte. Emre Can is met Juventus nog foutloos in de Serie A.

Alle andere spelers verloren of moesten het doen met een gelijkspel. Bovendien zag Löw Marco Reus (Dortmund), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Antonio Rüdiger (Chelsea) afhaken. Eerstgenoemden kampen met knieklachten, Rüdiger heeft last van zijn lies.

Duitsland is na het dramatisch verlopen WK sowieso een ploeg in (weder)opbouw. In Rusland eindigde de wereldkampioen van 2014 als vierde in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea.

Het eerste duel in de Nations League, thuis tegen Frankrijk, eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Bekijk hieronder de selectie van Duitsland voor de duels met Nederland (zaterdag) en Frankrijk (volgende week dinsdag) in de Nationals League: