Bertens stunt tegen nummer één van de wereld

Het seizoen van Bertens leek ten einde nadat ze zondag de finale van de WTA Elite Trophy in Zhuhai verloor. Maar ze reisde toch af naar het nabijgelegen Shenzhen om als eerste reserve aanwezig te zijn bij het lucratieve eindejaartoernooi met de beste acht speelsters van dit seizoen.

Vandaag, op de derde speeldag, had ze het geluk dat de Japanse Naomi Osaka zich moet terugtrekken wegens een schouderblessure. Maar Bertens stond ineens voor de zware opgave om ’s werelds nummer één Barty te verslaan en lang leek het erop dat dit niet zou gaan lukken. Bertens moest duidelijk wennen aan de wat trage baan in Shenzhen, verloor de openingsset en leek in het begin van de tweede serie erg vermoeid en ten einde raad, al probeerde coach Elise Tamaela haar tijdens de time-outs op te peppen.

Knokkersmentaliteit

Maar zoals zo vaak toonde de 27-jarige Nederlandse haar knokkersmentaliteit. Daarbij kwam het goed uit dat Barty, van wie Bertens nog nooit had gewonnen, ineens veel fouten maakte. Dat gebeurde vooral ook in het begin van de derde set, waardoor de herboren Bertens acht games achter elkaar kon winnen: 4-0. Bij 4-1 had ze zelf nog vier gamespoints om op 5-1 te komen.

Bij 4-3 kwam Tamaela weer de baan op voor een peptalk en dat hielp, want Bertens leverde vervolgens een prima servicegame af: 5-3. In de daaropvolgende game kon Barty nog haar eigen servicegame winnen, maar vervolgens hield Bertens (in tegenstelling voorgaande ontmoetingen met de Australische) het hoofd koel, al begon ze die spannende game met een dubbelfout: 6-4.

„Ik had dit eerder vandaag absoluut niet verwacht”, zei Bertens, die pas drie uur voor de partij werd ingelicht over de afzegging van Osaka. „In het begin speelde ik niet goed, maar het ging beter en beter. Ik ging agressiever spelen en ben vaker naar het net gekomen.”

Bertens (L) ontvangt de felicitaties van Ashleigh Barty. Ⓒ EPA

Invalster Bertens heeft het nadeel dat ze niet drie maar twee poulewedstrijden speelt, maar houdt door deze overwinning zich op de halve finale. Dan moet ze overmorgen de laatste poulewedstrijd tegen de Zwitserse Belinda Bencic winnen en hopen dat de andere uitslagen niet ongelukkig uitpakken.

Hoe dit toernooi ook verloopt, Bertens verdient op de valreep nog veel geld in Shenzhen. Naast de premie van 200.000 euro, weet ze zich nu ook verzekerd van een extra overwinningspremie van 275.000 euro. Wanneer ze haar tweede wedstrijd donderdag ook wint, komt daar nog eens zo’n bedrag bij.

