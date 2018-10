Strijd tussen Khabib en McGregor gaat door

Nurmagomedov liet zijn Ierse rivaal in de vierde ronde aftikken met een nekklem en verdedigde op die manier met succes zijn UFC-lichtgewichttitel.

In aanloop naar de partij borrelden de gemoederen tussen beiden al meerdere malen hoog op, maar direct na afloop van het gevecht kwam het tot een écht serieuze ontploffing.

Nurmagomedov klom over het hek van de kooi en besprong de jiu-jitsu-coach van McGregor. De Ier werd op zijn beurt aangevallen door drie man uit het kamp van The Eagle. Bij beide opstootjes werden rake klappen uitgedeeld, waardoor er een flinke chaos ontstond in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

Khabib Nurmagomedov werd in Machatsjkala, de hoofdstad van Dagestan, getrakteerd op een heldenonthaal. Ⓒ AFP

McGregor vond het daags na de partij - ondanks zijn kansloze nederlaag - gepast om op Twitter te stellen dat ’de wedstrijd verloren was gegaan, maar de slag was gewonnen’. „De oorlog gaat door”, stelde The Notorious stoer.

Nurmagomedov moest hartelijk lachen om die woorden. „Broer, waarom houd je je niet even in? Ik had (vanwege de partij, red.) al medelijden met je. Ik zei toch dat ik je op 6 oktober alles zou vertellen of dacht je echt dat je me kon verslaan?”