AZ-aanvaller Calvin Stengs heeft corona, mist VVV

Stengs liet de afgelopen dagen al verstek gaan tijdens de training vanwege zijn positieve test. De 22-jarige international ontbreekt dan ook zaterdagavond om 20.00 uur in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

In het traditionele persmoment van vrijdagmiddag wilde trainer Pascal Jansen bevestigen nog ontkennen dat Stengs COVID-19 onder de leden heeft. ,,Hij is ziek. En ik verwacht niet dat hij er in Venlo bij is. Wij hebben de mededeling niet gedaan. Er is ergens de conclusie gerokken dat Calvin corona zou hebben. Ik hoop niet dat jullie mij dit kwalijk nemen, op basis van privacy mag ik er niks over zeggen.”

Daverende uitbraak

AZ is er veel aan gelegen om een tweede coronagolf te voorkomen. Vier maanden geleden werd de club geteisterd door een daverende uitbraak van COVID-19. Liefst vijftien spelers bleken besmet met het gewraakte virus. Met een uitgedunde selectie boekten de Alkmaarders, toen nog getraind door Arne Slot, tot ieders verbazing wel een sensationele Europa League-zege op Napoli, in Italië: 0-1.

Of de club de teugels weer wat heeft laten vieren? Jansen: ,,De maatregelen zijn niet veranderd. Wij behoren tot de normale maatschappij, ook hier zijn wij nog steeds erg scherp op dit soort zaken.”

Grote animator

De afwezigheid van Stengs in De Koel komt Jansen erg slecht uit. De vleugelspeler was afgelopen zondag de grote animator tijden het gewonnen thuisduel met sc Heerenveen (3-1). ,,Calvin haalde tegen Heerenveen een goed niveau. Het feit dat hij nu ziek is en niet kan spelen vinden wij heel erg vervelend”, aldus Jansen.

VVV-Venlo is één van de vijf clubs waartegen AZ tijdens de slappe seizoenstart gelijkspeelde. In Alkmaar gaf de ploeg, toen nog onder leiding van Arne Slot, een 2-0 voorsprong uit handen, na een klunzige rode kaart van rechtsback Jonas Svensson.

Griekse gevecht

Stengs, die net zijn schorsing had uitgezeten na zijn rode kaart tegen PEC Zwolle, was één van de Alkmaarse doelpuntenmakers. Georgios Giakoumakis scoorde in de 88e minuut vanaf de stip de 2-2. Een Griekse tweestrijd met landgenoot Pantelis Hatzidiakos kan de vleesgeworden doelpuntenmachine van VVV echter op zijn buik schrijven: de Alkmaarse centrumverdediger is geschorst.