Jos Verstappen pleit voor actie

Dat stelde Verstappen senior maandag in gesprek met Ziggo Sport, na vragen over de tijdstraf die zoon Max zondag tijdens de Grand Prix van Japan kreeg.

Jos Verstappen: „Er moet één duidelijke lijn komen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

„Het was jammer van die penalty”, aldus Jos in een terugblik op de race, om vervolgens cynisch verder te gaan: „Maar ja, dat hoort er blijkaar bij voor Max.”

Vader Verstappen is een voorstander van een vast groepje stewards. „De coureurs moeten weten wat wel en niet mag. Op dit moment is het allemaal heel onduidelijk. Ik twijfel of de stewards altijd eensluidend zijn en heb het idee dat er soms met twee maten wordt gemeten. Er moet één duidelijke lijn komen.”

Max Verstappen zette ondanks zijn straf op knappe wijze koers naar een derde plek. Ⓒ REUTERS

Max Verstappen kreeg zondag een penalty van vijf seconden, omdat hij na een foutje ’op een onveilige manier was teruggekeerd op de baan’ . De Nederlander kwam in aanraking met Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, maar beiden konden hun weg vervolgen. Ondanks zijn straf finishte de Red Bull-coureur uiteindelijk als derde.

„Ik vind dat Kimi even had moeten wachten en daarom is die tijdstraf ook belachelijk”, reageerde Max na afloop. „Voortaan rijd ik wel rechtdoor. Ik probeerde het namelijk netjes op te lossen. Ik heb mijn best gedaan om hem te vermijden. Meer kon ik echt niet doen.”