NAC moet Grad Damen maanden missen

De 21-jarige middenvelder moet op korte termijn onder het mes vanwege problemen met zijn buikwand. Volgens NAC gaat het herstel enkele maanden duren.

,,Sinds de terugkeer van mijn verhuurperiode ben ik weer keihard aan de slag gegaan om mezelf te bewijzen en misschien weer een plekje af te dwingen in het elftal. Deze blessure steekt daar voorlopig een stokje voor'', aldus Damen.

Damen, geboren in Breda, speelt al sinds 2006 in het geel-zwart van NAC. Hij debuteerde tijdens het seizoen 2015-2016 in de hoofdmacht en promoveerde een jaar later met zijn club naar de eredivisie. Zelf bleef Damen echter wel in de eerste divisie spelen. Als huurling van Helmond Sport kwam hij vorig seizoen tot 24 competitieduels.