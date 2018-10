Hamilton neemt het op voor Vettel

De voorsprong van de Britse Mercedes-coureur is mede door enkele fouten van de Duitse Ferrari-rijder opgelopen tot 67 punten. Vettel werd de afgelopen periode dan ook geregeld aangepakt, tot onvrede van Hamilton.

„Ik vind dat de media meer respect zouden moeten tonen voor Sebastian”, aldus de viervoudig wereldkampioen in een bericht op Instagram.

„Het is zo lastig voor te stellen hoe lastig het is om op ons niveau te presteren, zoals dat voor elke topatleet geldt. Mensen maken fouten, dat kun je verwachten, maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat.”

Vettel heeft in de afsluitende vier races in feite nog enkel een theoritische kans op de wereldtitel. Als Hamilton over twee weken zegeviert in Austin, moet Vettel tweede worden, anders is het einde verhaal voor de coureur uit Heppenheim.