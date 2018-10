Bergwijn: ’Dumfries is plakband aan het worden’

„Op de club is het altijd heel gezellig, dus hopelijk kunnen we die lijn hier doortrekken”, aldus Denzel Dumfries, die zich maandag voor het eerst mocht melden in Zeist. „Maar qua zenuwen heb ik alles onder controle, hoor. Ik heb er zin in. Het is mooi dat we hier mogen zij.”

Bergwijn komt Dumfries tegenwoordig overal tegen. Eerst als tegenstander in de Eredivisie, daarna bij Jong Oranje en sinds deze zomer ook op de trainingen bij PSV. En nu dus zelfs bij Oranje. „Denzel is plakbank aan het worden”, grapte de aanvaller, die eveneens voor een haasje gaat, de camera van Ons Oranje

Beiden gaat tijdens hun ontgroening in Zeist een liedje van Broederliefde zingen. Pablo Rosario, naast Jeroen Zoet en Luuk de Jong de vijfde PSV’er in het keurkorps van Ronald Koeman moet nog wat verzinnen. „Ik hoopte dat ik een speech moct houden, maar dat is niet zo. Dus ik moet qua liedje even kijken wat ik uit de hoge hoed kan toveren.”

