Groeneveld vol zelfvertrouwen: ’Ik wil geen eendagsvlieg zijn’

„Ik kom hier niet voor een eenmalig iets”, zegt Groeneveld tegenover OnsOranje. „Ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik kom hier om mezelf te bewijzen en hopelijk resulteert dat erin dat ik vaker mag komen.”

Arnaut Groeneveld Danjuma in het shirt van Club Brugge Ⓒ AP

Groeneveld speelde vorig jaar nog met NEC in de Eerste Divisie. Deze zomer vertrok hij naar Club Brugge, waar hij zich al snel in de kijker van bondscoach Ronald Koeman speelde. „Ik sta zelf niet stil bij het tempo. Het is voor mij meer dan normaal”, aldus de geboren Nigeriaan. „Ik ben iemand die altijd nieuwe uitdagingen zoekt en daar is dit een prima voorbeeld van

„Natuurlijk hoop ik op mijn debuut”, vervolgt het jeugdproduct van PSV. „Dit zijn mooie landen om tegen te spelen. Ik hoop dat ik de kans krijg om me te bewijzen.”