Ook PSV heeft een Max in Red Bull-bolide

Philipp Max, de nieuwe aanwinst van PSV tijdens de perspresentatie in het Philips Stadion. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Philipp Max (26) zal vanaf vandaag gas geven over de linkerflank in Eindhoven. Ook PSV heeft een Max die vertrouwen heeft in de (inmiddels zo geziene) Red Bull-filosofie die trainer Roger Schmidt ooit in Salzburg implementeerde. De Duitse linksback werd deze zomer nog gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar besloot niet te wachten tot het moment dat clubs van dat kaliber eventueel zouden doorpakken.