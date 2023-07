Na operatie volgt beugel voor Michael van Gerwen: ’Ik zal er niet hetzelfde uitzien’

„Ik hoop dat mijn prestaties in de komende periode er niet onder lijden, maar ik ben nu nog aan het herstellen van de eerste operatie”, schrijft Nederlands beste darter, die afgelopen weekend bij zijn rentree verslagen werd door Raymond van Barneveld (6-3) op European Darts Matchplay.

Van Gerwen lijkt het niet uit te sluiten dat hij nog meer toernooien moet missen of ze vooral als onderdeel van de revalidatie moet zien. „Het is met zo’n schema moeilijk om een geschikt moment voor de operaties te vinden, vooral als veel hersteltijd is gevraagd. Ik zal er de komende tijd ook niet hetzelfde uitzien of hetzelfde klinken.”

Komend weekend gaat Van Gerwen verder met zijn seizoen met de Poland Darts Masters in Warschau. De week erop is het tijd voor World Matchplay. „Ik hoop tijdens beide toernooien weer op mijn best te zijn.”