Stengs maakt rentree bij AZ

Voetbalminnend Nederland kijkt al maanden uit naar de rentree van het 19-jarige pareltje uit de jeugdopleiding van AZ. In augustus vorig jaar scheurde de vleugelspits zijn voorste kruisband af tijdens de eerste competitiewedstrijd van dat seizoen op bezoek bij PSV. Een paar dagen na dat horrormoment vertrok Stengs samen met zijn moeder, broertje, zaakwaarnemer Paul Nortan en fysiotherapeut Frank Renzenbrink naar Pittsburgh.

In de Amerikaanse stad werd de frivole middenvelder geopereerd door de gerenommeerde chirurg Volker Musahl. Stengs had goede verhalen over Musahl gehoord van ploeggenoot Myron Boadu, die eerder ook een zware knieblessure opliep en nu in de lappenmand zit met een enkelkwetsuur.

Musahl is een van de beste specialisten ter wereld op het gebied van kruisbandblessures en wilde Stengs graag helpen. Krap twee weken na de geslaagde operatie vloog de voetballer uit Nieuw-Vennep weer terug naar Nederland. Daar is hij vanaf dag één begeleid door AZ-fysiotherapeut Renzenbrink, met wie hij een hechte band heeft.

Zorgvuldigheid ging boven snelheid in het revalidatietraject. Er werd geen enkel risico genomen. Stengs had zich daarom ook niet vastgebonden aan een datum waarop hij zijn rentree wilde maken. Hij traint inmiddels al een paar weken met de spelersgroep mee. Nu acht de Alkmaarse club hem ook rijp om weer minuten te maken.