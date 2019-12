FC Utrecht wint bij Heracles Almelo

Na kansen aan beide kanten bezorgde Orestis Kiomourtzoglou de thuisploeg de voorsprong. Hij rukte na balverlies van FC Utrecht ver op, kreeg de bal terug van Mauro Júnior en schoot de 1-0 binnen. FC Utrecht kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Bart Ramselaar nam de voorzet van Sean Klaiber aan, draaide en tikte de gelijkmaker achter doelman Janis Blaswich.

Het werd niet de wedstrijd van Heracles-aanvaller Cyriel Dessers, die mede-topscorer is in de Eredivisie met elf treffers.

Gyrano Kerk was aan de andere kant met zijn zesde treffer dit seizoen beslissend. Hij werd goed aan gespeeld door Mark van der Maarel, draaide zich vrij voor de keeper en maakte de 2-1. Ramselaar bepaalde de eindstand met een counter in blessuretijd op 1-3.

Heracles leed in augustus twee thuisnederlagen tegen Heerenveen en PSV, maar was daarna in eigen huis onverslaanbaar. Na een gelijkspel werd er vijf keer met ruime cijfers gewonnen.

Utrecht boekte de tweede uitzege op rij. De ploeg van trainer John van den Brom is met 29 punten geklommen naar de vijfde plaats in de eredivisie. Heracles blijft met 25 punten negende.

