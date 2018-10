VIDEO - ’Celstraf dreigt voor Russische voetballers’

Kokorin en Mamaev zouden zich maandag in Moskou na een bezoek aan stripclub helemaal hebben laten gaan. Toen de twee om zeven uur ’s morgens op huis aan gingen, vergrepen ze zich eerst aan een man die hen aansprak op het feit dat ze tegen enkele auto’s aanschopten.

Volgens Sport24 liep het slachtoffer bij de mishandeling hersenletsel op en moest hij worden opgenomen op de intensive care.

Pavel Mamaev in actie namens Krasnodar. Ⓒ REUTERS

Even later zorgden Kokorin en Mamaev voor onrust in een ontbijtgelegenheid. Volgens het personeel was het duo onder invloed van drank en drugs. Een gast zou een tand zijn kwijtgeraakt nadat Kokorin een stoel naar hem gooide.

Volgens Russische media kunnen de twee voetballers een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd krijgen.

„We veroordelen de acties van Alexander Kokorin”, laat Zenit dinsdag in een statement weten. „Het heeft binnen de club voor veel woede gezorgd. Op dit moment wachten we de handelingen van de autoriteiten af, maar dit gedrag is ronduit schokkend. Ook als club denken we na over een gepaste straf. Fans en club zijn in ieder geval zeer teleurgesteld over het gedrag van een van de meest talentvolle voetballers van ons land.”

Bekijk hieronder de beelden van het eerste voorval:

Bekijk hieronder de beelden van het tweede voorval: