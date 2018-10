Leegloop dreigt bij Manchester United

De club dreigt tien van zijn belangrijkste spelers kwijt te raken. Topprioriteit voor Woodward is middenvelder Paul Pogba. De Franse recordaankoop (105 miljoen euro) leeft in onmin met trainer José Mourinho en heeft zijn zaakwaarnemer gevraagd om hem naar een andere club te brengen.

Daarnaast lopen er flink wat contracten af. Zo zijn Luke Shaw, Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young en Phil Jones allemaal transfervrij komende zomer.

Ook de contracten van Anthony Martial en David de Gea lopen af in 2019, al kan United deze middels een optie nog met één jaar verlengen. Martial lijkt desondanks op weg naar de uitgang. De aanvaller speelde dit seizoen nog maar één keer een volledige Premier League-wedstrijd.

United wil wél alles in het werk stellen om te verlengen met doelman De Gea. De Spanjaard zou volgens The Daily Mail zestien miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen op Old Trafford.

Verder lijkt Eric Bailly Manchester te verlaten. De verdediger komt nauwelijks voor in de plannen van Mourinho. Dit weekeinde (3-2 zege op Newcastle United) begon hij voor het eerst in zes wedstrijden in de basis, maar daar kon hij niet lang van genieten. Mourinho haalde hem in de 18e minuut al naar de kant.