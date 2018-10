Hekkensluiter Stuttgart heeft nieuwe trainer binnen

Stuttgart is de hekkensluiter van de Duitse competitie. De 43-jarige trainer Weinzierl is de opvolger van Tayfun Korkut. De Turkse oud-international werd zondag ontslagen nadat Stuttgart ook van Hannover 96 had verloren (3-1).

Weinzierl werkte eerder bij Jahn Regensburg, FC Augsburg en Schalke 04. In Gelsenkirchen werd hij na een tegenvallend seizoen (2016-2017) ontslagen. De Duitser ondertekende een contract tot medio 2020 bij Stuttgart.

De vijfvoudig landskampioen staat na zeven competitieduels met vijf punten onderaan, ondanks de aanwezigheid van de Franse wereldkampioen Benjamin Pavard en Duitse (oud-)internationals als Holger Badstuber, Mario Gómez, Dennis Aogo, Christian Gentner en Gonzalo Castro. Stuttgart won pas één keer en werd in het bekertoernooi ook al direct uitgeschakeld.

Volgens Duitse media was ook Peter Bosz in beeld om Korkut op te volgen.