’Robin van Persie gebeld en excuses aan hem gemaakt’

Özyakup zegt dat de twee inderdaad een tijd lang niet ’on speaking terms’ waren. „Op een gegeven moment heb ik hem gebeld en heb ik mijn excuses aangeboden. We hebben het uitgesproken. Ik was jonger en ik zat fout. In die bewuste wedstrijd tussen Fener en Besiktas ging het er hard aan toe.” Özyakup zou de topscorer aller tijden van Oranje tijdens de wedstrijd hebben toegebeten dat hij beter kon stoppen als ’oudje’. „Ik ging te ver”, erkent de Turkse international.

Liever brengt hij nu in herinnering dat Van Persie juist in de periode bij Arsenal, waar Özyakup in de academie zat en de Nederlander een ster in het eerste elftal was, altijd voor hem klaar stond. „Bij Arsenal was Robin altijd met mij bezig. Als jonge speler moet je daar gebruik van maken. We speelden niet op dezelfde positie, toch heb ik veel geleerd van hem. Met zijn vrouw Bouchra samen heeft hij me heel veel geholpen. Robin was een voorbeeld voor me, niet alleen als voetballer, ook als mens.”

Özyakup heeft nooit het eerste elftal gehaald bij Arsenal, maar zegt geen spijt te hebben van zijn vroege overstap. Op 15-jarige leeftijd verliet hij destijds de opleiding van AZ en verhuisde hij naar Engeland. „Ik kwam in Londen in een gastgezin en ging vaak naar huis. Later was ik gesetteld. Ik heb het er ook echt leuk gehad. Ik heb overwogen terug te keren naar de Eredivisie, maar mijn vader adviseerde me in het buitenland te blijven. Het werd Besiktas.”