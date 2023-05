Max Verstappen niet geheel tevreden ondanks snelste tijd: ’Dáár moeten we aan werken’

Hij was daarmee een fractie sneller dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Sainz zorgde later nog voor een rode vlag door een crash.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de zevende tijd. Nyck de Vries (AlphaTauri) zette de zeventiende tijd op de borden.

Kerbs, hobbels en bochten

„De eerste training was best lastig. Ik was niet echt blij met het rijden van de auto over de kerbs en de hobbels. Maar ik denk dat de tweede training al een stuk beter was, de auto was veel competitiever”, aldus Verstappen.

„Maar vooral in vergelijking met Ferrari, denk ik dat we nog steeds een beetje tekortschieten op het gebied van het algemene functioneren van de auto, hoe hij omgaat met de kerbs, de hobbels en de bochten. Dus dat is nog steeds iets waar we aan moeten werken voor zaterdag.”

"Hier komen als de koningsklasse is absoluut anders"

De Vries geniet

De Vries had het meer na zijn zin. „Ik geniet van dit circuit. Ik heb hier in de Formule 2 en Formule E geracet, maar hier komen als de koningsklasse is absoluut anders. Ik denk dat het een solide vrijdag was, waarin we vooruitgang hebben geboekt tijdens beide sessies. We worden langzaam maar zeker comfortabeler met de auto op de baan, maar er is nog wat werk aan de winkel voor de balans”, aldus De Vries.

„De baan van Monaco is geen aerodynamisch gevoelig circuit, dus we zullen elders meer profijt moeten vinden van de nieuwe upgrades. We zullen vrijdagavond ons huiswerk maken en het zaterdag ’schoon’ moeten houden tijdens Q1 van de kwalificatie als er veel auto’s op de baan zijn. Het zal een uitdaging worden om een goede ronde te rijden.”

Bloedstollend

Formule 1-fans doen er goed aan om zaterdag vanaf 16.00 uur klaar te zitten, want de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco kan weleens bloedstollend spannend worden. Omdat inhalen zondag tijdens de race met de huidige grote en brede auto’s nog moeilijker zal worden, is een goede startpositie cruciaal.

Net als vrijdag belooft ook zaterdag een zonovergoten dag te worden in Monaco. Zondag is er een (kleine) kans op regen.