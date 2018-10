Kerkhove wint Nederlands onderonsje

De Zeeuwse won in twee sets: 6-4 6-0. Beide speelsters waren via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdschema in het WTA-toernooi.

Kerkhove en Schoofs gingen in het begin van de partij nog aardig gelijk op, maar tegen het einde van eerste set kreeg de 26-jarige Kerkhove de overhand. In de tweede set had Schoofs, die op de wereldranglijst drie plaatsjes (197e) boven haar landgenote (200e) staat, niets meer in te brengen.