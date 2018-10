Golf van afmeldingen bij Kroatië

Sime Vrsaljko, Marcelo Brozovic, Duje Cop, Borna Barisic en doelman Lovre Kalinic ontbreken allemaal vanwege blessures. Dalic heeft zijn selectie daarom aangevuld met verdediger Karlo Bartolec en keeper Simon Sluga.

Rechtsback Vrsaljko en middenvelder Brozovic, beiden van de Italiaanse club Internazionale, stonden afgelopen zomer in de basis bij Kroatië tijdens de verloren WK-finale tegen Frankrijk (2-4). Kalinic is de eerste keus onder de lat nu Danijel Subasic is gestopt als international.

De ploeg van Dalic beleefde vorige maand een beroerde start in de Nations League. De vicewereldkampioen moest met liefst 6-0 buigen voor Spanje. Kroatië speelt vrijdag voor eigen publiek in Rijeka de tweede groepswedstrijd tegen Engeland, dat ook begon met een nederlaag tegen de Spanjaarden (1-2). De ploeg van Dalic oefent volgende week ook nog tegen Jordanië.