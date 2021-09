Arnaut Danjuma trending na glansrol in Champions League: ’Onbespeelbaar’

De Nederlandse aanvaller speelde slechts één seizoen bij de Belgen. In 25 optredens zorgde hij voor zes doelpunten en vier assists, waaronder een golazo in de Champions League tegen Atletico Madrid. Maar een enkelblessure gooide roet in het eten en Club verkocht Danjuma snel voor 16,5 miljoen euro aan Bournemouth. Dit seizoen zit de 24-jarige vleugelaanvaller bij Villarreal, dat afgelopen zomer 23,5 miljoen euro betaalde voor Danjuma.

In Spanje gaat het de Nederlander voor de wind. In La Liga scoorde Danjuma al twee keer voor El Submarino Amarillo, waaronder tegen kampioen Atletico. En in de Champions League zit hij aan een goal en een assist. Die laatste gaf hij woensdag tegen Manchester United, toen hij Paco Alcacer bediende voor de openingstreffer in een partij die Villarreal uiteindelijk met 2-1 zou verliezen.

Liverpool

Het was echter niet Cristiano Ronaldo - die in extremis de winnende goal scoorde - die ervandoor ging met de prijs van Speler van de Wedstrijd. Danjuma wel. En dat zullen ze bij Liverpool ook gezien hebben. De Reds zouden namelijk geïnteresseerd zijn in Danjuma, voor wie er dan ook een scout op de tribune zat.

In Engeland werden de prestaties van de voormalig speler van Jong PSV en NEC dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. „Danjuma was bij momenten fantastisch”, was er te horen bij de analisten van BT Sports. „Hij bleef maar komen en was bijna niet te stoppen. Elke keer dat hij aan de bal komt, geeft hij het idee dat er wat gaat gebeuren. Een op een is hij onbespeelbaar.”

Onder de indruk

De Britse krant The Mirror wijdde zelfs een volledige analyse aan de Nederlander. „De scout van Liverpool was waarschijnlijk onder de indruk van wat hij zag. Danjuma was belangrijk in de manier waarop Villarreal Man United wegdrukte. Hoewel hij enorm rechtsvoetig is en daardoor altijd naar binnen snijdt, viel hij een onmachtige Diogo Dalot aan langs de binnen- en buitenkant. Een tactiek om de Portugees te verwarren, wat ook werkte.”

Danjuma Groeneveld is niet opgenomen in de voorselectie van Oranje, dat op 8 en 11 oktober weer twee WK-kwalificatieinterlands speelt. Maar mocht Louis van Gaal hem vrijdag bij de bekendmaking van de definitieve selectie alsnog als konijn uit de hoge hoed toveren, dan zal dat niet al te veel verbazing wekken. De aanvaller debuteerde in het najaar van 2018 onder Ronald Koeman, maar is blijven steken op de twee interlands die hij toen tegen Duitsland en België afwerkte. In het vriendschappelijke treffen met de Rode Duivels (1-1) nam hij de Nederlandse goal voor zijn rekening.

