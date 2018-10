Nys luidt noodklok na weer hartfalen jonge renner

Dat opnieuw een jonge, talentvolle renner bezwijkt aan hartfalen komt hard aan. Nu dokters zich vragen stellen over de (te) intensieve trainingen van jonge renners, heeft voormalig veldrijder Sven Nys meteen een concrete suggestie: „Je kan om te beginnen al stoppen met het toelaten van alle corticoïden”, zegt de voormalige veldrijder.

„We moeten ons sowieso ernstig afvragen hoe intensief we jonge renners kunnen laten koersen”, stelde Tom Teulingkx, het hoofd van Sport- en Keuringsartsen, eerder al in Het Nieuwsblad. „We merken dat de tendens bestaat om het volume, de frequentie en de intensiteit voor jongeren niet alleen in wedstrijden, maar ook in trainingen enorm op te voeren. Wat is de invloed daarvan op de hartspier? We moeten gigantisch voorzichtig zijn met de belasting bij jongeren.”

Corticoïden

Als ex-topsporter, huidig manager van de veldritploeg Telenet Fidea Lions én als vader van zijn sportende zoon Thibaut is Nys vertrouwd met de begeleiding van jonge sporters. En geeft als reactie op het artikel met dokter Teulingkx meteen een concrete suggestie:

„Je kan om te beginnen al eens stoppen met het toelaten van alle corticoïden. Helpt zeker de natuurlijke pijngrens niet te overschrijden”, zegt hij.

Geneesmiddel

Corticoïden worden als geneesmiddel gebruikt bij allergieën, ontstekingen en ziekten van het immuunsysteem. De UCI staat dit toe in de koers, maar enkel bij een zogenaamde TUE: Therapeutic Use Exemption of toelating voor therapeutisch gebruik. Kortom: in bepaalde gevallen is de medicatie toegelaten als er een doktersbriefje kan worden voorgelegd.

Het probleem is echter dat bij het opzoeken van de (dunne) grens heel wat renners hun toevlucht nemen tot corticoïden, los van de mogelijke gevaren. En dat er bijvoorbeeld wel heel veel astmapatiënten rondrijden in het peloton.