Vitesse-verdediger Danilho Doekhi leerde belangrijke lessen van oom Winston Bogarde

Danilho Doekhi heeft gescoord in een oefenduel tegen PSV. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Danilho Doekhi is begonnen aan zijn derde seizoen bij Vitesse en is daarmee al een van de oudgedienden in het team van de Arnhemmers. De 22-jarige centrumverdediger is na het gelijkspel (2-2) tegen Fortuna Düsseldorf, vorig seizoen actief in de Bundesliga, nog ongeslagen met Vitesse in de voorbereiding (vier zeges en vier gelijke spelen).