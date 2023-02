Tactische ingrepen helpen RKC opnieuw aan volle winst

Dat was niet de eerste keer dit seizoen. Aan zes van de acht overwinningen van de Waalwijkers ging een achterstand vooraf. Oosting grijpt dan in. Meestal kiest hij dan voor een viermans-defensie in plaats van het geijkte systeem met vijf verdedigers. Florian Jozefzoon (tweemaal) en Yassin Oukili tilden het aantal invallers dat scoorde voor RKC al naar elf.

Heerenveen vergeet het af te maken

Heerenveen had de nederlaag voor een groot deel aan zichzelf te wijten. In de eerste helft kwam RKC helemaal niet voor in het stuk, maar bleef het aantal doelpunten tot één beperkt. Sydney van Hooijdonk kwam voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer op het scorebord. Hij werkte de bal in de touwen nadat Ché Nunnely op de paal had gekopt.

Heerenveen leek in de winter sportief een enorme concessie te moeten doen door het vertrek van spits Amin Sarr naar Olympique Lyon. Pas vorige week kon het een einde maken aan een serie van vier nederlagen met de winst in de Friese derby op Cambuur Leeuwarden. Nu worden de contouren van het nieuwe team waaraan trainer Kees van Wonderen bouwt steeds meer zichtbaar. Dat doet hij standvastig. Voor de zevende keer dit seizoen bleef de basisopstelling twee duels achtereen ongewijzigd.

Osame Sahraoui is in enkele weken al uitgegroeid tot een heel belangrijke pion. De Noor voegde zich eind januari bij de selectie. Hij werd, net als eerder Thomas Holm (1997), Christian Grindheim (2008) en Chidera Ejuke (2019), weggeplukt bij Valerenga. Hij heeft de potentie om de beste van het viertal te worden. Sahraoui maakte in een paar weken duidelijk dat hij bij zijn oude club niet voor niets in 83 wedstrijden bij 31 doelpunten betrokken was.

Andere slagorde RKC

Tegen Cambuur maakte de 21-jarige Noorse jeugdinternational vorige week de openingstreffer. In het Abe Lenstrastadion kon hij zich zaterdag geregeld een weg banen door de aanvankelijk massieve defensie van RKC. Indirect was hij betrokken bij de openingsgoal van Sydney van Hooijdonk. Maar na de rust en met de andere slagorde waarvoor RKC koos bleef zijn inbreng beperkt.

Florian Jozefzoon zorgde voor de gelijkmaker en voor de 1-4. In 2012 scoorde hij bij de 0-2 zege van RKC op Heerenveen ook al twee keer. Na die 1-1 was bij de Waalwijkers de geest uit de fles. Het glipte geregeld door de defensie van Heerenveen, die sinds het wegvallen van Sven van Beek kwetsbaar is. Mats Seuntjens stuurde nog twee keer een ploeggenoot op weg naar een doelpunt en had met drie assists een groot aandeel in de zege.