Duitsland met gehavende selectie naar Nederland

Bekijk ook: Koeman speculeert over basisplek Frenkie de Jong

Die Mannschaft verzamelde dinsdag in Berlijn. De afgelopen dagen ontving Löw al afmeldingen van Marco Reus, Antonio Rüdiger en Kai Havertz. Alleen Emre Can werd opgeroepen als vervanger.

Leon Goretzka Ⓒ Pixathlon/REX/Shutterstock

Daarnaast heeft Löw middenvelder Leon Goretzka nog mogen ontvangen. Onduidelijk is of de speler van FC Bayern nog aan zal sluiten. Hij is nog in München om door de medische staf van zijn club te laten onderzoeken waar zijn spierklachten vandaan komen. Goretzka speelde zaterdag negentig minuten in de 3-0 verloren competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Duitsland speelt zaterdag in Amsterdam tegen Oranje in de Nations League. Drie dagen later wacht wereldkampioen Frankrijk.

Bekijk ook: Duitsers met knauw richting Oranje